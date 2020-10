Erklärung über Kriegsende und Denuklearisierung lassen sich laut Sicherheitsberater Suh nicht voneinander trennen

Photo : YONHAP News

Laut Südkoreas Sicherheitsberater Suh Hoon kann es ohne Denuklearisierung in Nordkorea keine Erklärung des Kriegsendes geben.Beide Fragen ließen sich gemäß gesundem Menschenverstand nicht voneinander trennen, sagte der nationale Sicherheitsberater am Donnerstag im Anschluss an sein Gespräch mit US-Außenminister Mike Pompeo in Washington.Vor Reportern sagte er weiter, die formelle Erklärung des Kriegsendes sei kein neues Thema. Die Frage sei schon immer auf dem Verhandlungstisch gewesen. Auch könne es in dieser Frage keine unterschiedlichen Auffassungen Südkoreas und der USA geben.Es sei aber eine Frage, ob eine solche Erklärung schon während des Prozesses der Denuklearisierung beschlossen werden könne und wie eng diese an den Prozess gekoppelt werden sollte.Über die Frage der Finanzierung der US-Truppen in Korea habe es während seiner Gespräche in Washington keine ernsthaften Diskussionen gegeben. Die Regierung wolle die Diskussionen aber fortsetzen.Es sei für beide Seiten wünschenswert, so bald wie möglich zu einer Einigung zu gelangen, die für beide Länder gleichermaßen akzeptabel sei, sagte Suh.