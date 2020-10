Politik Innenminister soll in umstrittenen Fonds investiert haben

Innenminister Chin Young und seine Familie sollen eine große Summe Geld in einen umstrittenen Fonds investiert haben.



KBS-Reporter stießen bei Recherchen auf Informationen, nach denen der Minister, dessen Ehefrau und der Sohn im Februar 500 Millionen Won oder 450.000 Dollar in einen von Optimus Asset Management verwalteten Fonds investiert haben sollen. KBS liegt eine Liste mit den Namen aller Anleger des mittlerweile eingefrorenen Optimus-Fonds vor.



Gegen Optimus wird ermittelt, weil Anleger dessen Private-Equity-Fonds enorme Verluste erlitten.



Ein Sprecher des Ministeriums sagte, Chin habe die Investition auf Anraten eines Anlageberaters getätigt und viel Geld verloren.



Auf der Liste befindet sich auch der Name eines Abgeordneten oder einer Abgeordneten der regierenden Minjoo-Partei Koreas. Er oder sie soll letztes Jahr knapp 100 Millionen Won in den Fonds gesteckt und die Anteile rechtzeitig verkauft und den Einsatz zurückerhalten haben.



Der oder die Abgeordnete sagte KBS, dass die Anlage über eine Wertpapierfirma getätigt worden sei. Dabei sei nicht klar erkennbar gewesen, dass auch Anteile an Optimus-Fonds gekauft wurden.