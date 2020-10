Moon würdigt Bu-Ma Proteste 1979 als Anfang vom Ende der Yushin-Diktatur

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat zum 41. Jubiläum des Ausbruchstags der sogenannten Bu-Ma Demokratie-Proteste im Jahr 1979 auf deren Bedeutung aufmerksam gemacht.Die Demokratie-Proteste in Busan und Masan seien der Auslöser der Beendigung der Yushin-Diktatur gewesen, deren Zusammenbruch damals keinesfalls absehbar gewesen sei, schrieb der Staatschef heute in einem SNS-Beitrag.Die Bu-Ma Demokratie-Proteste seien ein großer Meilenstein in der Geschichte der Demokratiebewegung in Südkorea gewesen und hätten die Glut der Demokratie wieder entfacht, so Moon.Der Staatschef hatte letztes Jahr an der ersten Jubiläumszeremonie nach der Bestimmung des Ausbruchstags der Proteste zum nationalen Gedenktag teilgenommen. An der heutigen Gedenkfeier nimmt Ministerpräsident Chung Sye-kyun teil.Die Bu-Ma Demokratie-Proteste gingen als große Protestbewegung gegen das Yushin-Regime von Diktator Park Chung-hee in die Geschichtsbücher ein. Die Proteste ereigneten sich vom 16. bis 20. Oktober 1979 in Busan und Masan (das heutige Changwon).