Umfrage: Tteokbokki ist tröstendes Gericht Nummer 1 für Koreaner

Photo : YONHAP News

Tteokbokki ist die Speise, die die Koreaner am besten tröstet.Das entsprechende Umfrageergebnis gab die Stadt Seoul heute bekannt. Befragt worden seien landesweit über 10.000 Menschen in einer Online-Umfrage im September nach tröstenden Speisen.Tteokbokki, ein beliebtes Imbissgericht aus Reiskuchen, rangierte auf Nummer eins. Dahinter folgten Chicken (gebratenes Hähnchen), Kimchi-Jjigae (Kimchi-Eintopf), Samgyeopsal (Schweinebauchfleisch) und Samgyetang (Hühnersuppe).57 Prozent der Umfrageteilnehmer waren weiblich, 43 Prozent männlich. 61 Prozent waren Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern.Das Ergebnis einer getrennten Umfrage bei 50 ausländischen Einwohnern in Seoul fiel ähnlich aus. Genannt wurden Tteokbokki, Kimchi-Jjigae, Chicken und Samgyetang.Die Umfragen wurden als Teil der Gourmetwoche „Taste of Seoul“ durchgeführt, die die Stadtverwaltung vom 11. bis 15. November plant. Das detaillierte Programm ist ab 19. Oktober auf der Webseite (www.tasteofseoul.visitseoul.net) abrufbar.