Kultur BTS gewinnen viertes Jahr in Folge Billboard-Preis des Top Social Artist

Die K-Pop-Gruppe BTS hat bei den Billboard Music Awards das vierte Jahr in Folge den „Top Social Artist“-Preis gewonnen.



Die Preisverleihung fand am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles statt. BTS konnten wegen der Covid-19-Pandemie nicht daran teilnehmen und waren stattdessen per Video zugeschaltet.



Das Mitglied J-Hope dankte Army, der BTS-Fangemeinde, dafür, die Auszeichnung im vierten Jahr in Folge ermöglicht zu haben.



Der Band-Anführer RM sagte, dieser Preis sei ein klarer Beweis dafür, dass Army und BTS immer eng miteinander verbunden seien, wo auch immer sie seien.