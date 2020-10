Regierung: Erneute Covid-19-Ausbreitung bremst Erholung der Binnennachfrage und Beschäftigung

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der Regierung wird der Erholungstrend bei der Binnennachfrage und der Beschäftigungslage von der erneuten Ausbreitung von Covid-19 seit Mitte August gebremst.Das schrieb das Finanzministerium in seinem heute veröffentlichten „Green Book“, einem monatlichen Wirtschaftsbericht.In der Volkswirtschaft setze sich in letzter Zeit ein milder Erholungstrend beim Export fort. Jedoch bestehe die Ungewissheit für die Realwirtschaft fort, hieß es. Das Ministerium hatte seit Juli auf Unwägbarkeiten für die Realwirtschaft hingewiesen.Die Verbesserungstendenzen bei realwirtschaftlichen Indikatoren in wichtigen Ländern hätten sich abgeschwächt. Angesichts der Ausbreitung von Covid-19 in Europa und Schwellenländern bleibe die Besorgnis über eine Verlangsamung der globalen Konjunkturerholung bestehen, fügte das Ministerium hinzu.Zugleich hieß es, dass die Regierung für die Erholung der Wirtschaft aktiv Finanzpläne umsetzen und die Bemühungen um die politische Reaktion wie die Ankurbelung der Binnennachfrage verstärken werde.