Südkorea meldet 47 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist erstmals seit 17 Tagen unter 50 gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte am Freitag mit, dass bis Mitternacht 47 neue Infektionsfälle innerhalb eines Tages bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der bisher registrierten Infizierten sei auf 25.035 gestiegen.41 neue Fälle waren lokale Infektionen, während sechs Fälle eingeschleppt wurden.Die Zahl der Neuinfektionen war am Vortag auf 110 gestiegen, tags darauf wurde diese Schwelle wieder deutlich unterschritten. Es ist zudem das erste Mal seit dem 29. September, dass der Wert unter der 50er-Marke lag.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um zwei auf 441.