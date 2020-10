Nationales Gesundheitsbehörden mahnen nach Ausbruch Japanischer Enzephalitis zu Vorsicht

Die Gesundheitsbehörden haben angesichts des Ausbruchs der Japanischen Enzephalitis dazu aufgerufen, die Präventionsrichtlinien einzuhalten.



Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte heute mit, dass bei einer Frau in ihren Sechzigern in Icheon in der Provinz Gyeonggi am Mittwoch die Erkrankung bestätigt worden sei. Das ist der erste Fall der Japanischen Enzephalitis in Südkorea in diesem Jahr.



Die Japanische Enzephalitis wird von Mücken übertragen. Die meisten Erkrankten weisen keine oder nur leichte Symptome auf. Es kann jedoch in einigen Fällen zu einer schweren akuten Gehirnentzündung kommen, in 20 bis 30 Prozent solcher Fälle kann die Krankheit tödlich verlaufen.



Der Japanischen Enzephalitis kann durch die Impfung vorbeugt werden. Die KDCA-Chefin Jeong Eun-kyeong sagte, dass über 90 Prozent sämtlicher Fälle von August bis November gemeldet würden. Sie rief die Öffentlichkeit auf, sich während dieser Zeit bei Aktivitäten im Freien und zu Hause an die Regeln zur Mückenvorbeugung zu halten.