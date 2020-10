Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Freitag den vierten Handelstag in Folge verloren.Der Leitindex verlor 0,83 Prozent auf 2.341,53 Zähler. Die Anleger trieb laut Analysten vor allem die Sorge um, dass ein erneuter Anstieg der Covid-19-Infektionszahlen in führenden Volkswirtschaften Südkoreas Exportwirtschaft treffen werde.Der jüngste Anstieg der Infektionszahlen sorgten für einen Stimmungsdämpfer, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.