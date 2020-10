Politik Justizministerium erhebt in Finanzskandal Vorwürfe gegen Staatsanwaltschaft

Das Justizministerium hat schwere Vorwürfe zu den laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in einem Finanzskandal erhoben.



Die Staatsanwaltschaft sei den Behauptungen von Kim Bong-hyun, einem der Hauptverdächtigen in dem Betrugsskandal um den Anlagefonds Lime Asset Management, nicht gründlich genug nachgegangen, hieß es am Sonntag aus dem Ministerium.



Kim soll ausgesagt haben, dass er im Zusammenhang mit dem Fall frühere und amtierende Staatsanwälte sowie einen Oppositionspolitiker und ehemaligen Staatsanwalt bestochen habe.



Das Ministerium wirft dem Generalstaatsanwalt Yoon Seol-youl vor, keine gründlichen Ermittlungen zu den Behauptungen angeordnet zu haben, obwohl er von möglichen Verstößen durch Staatsanwälte und Oppositionspolitiker gewusst habe.



Das Ministerium hatte nach eigenen Angaben zuvor Kims Behauptungen drei Tage lang im Zuge einer unabhängigen Ermittlung überprüft.



Die Oberste Staatsanwaltschaft wies die Vorwürfe unterdessen als "haltlos" zurück. Diese entsprächen einer "Verleumdung" des Generalstaatsanwalts, hieß es.