Internationales Weltweit über 40 Millionen Corona-Infektionen registriert

Weltweit sind mittlerweile über 40 Millionen Corona-Infektionen registriert.



In rund einem Monat kamen zehn Millionen Fälle hinzu, gibt die internationale Datenbank Worldometer an.



Mit Stand Montagmorgen koreanischer Zeit gab es demnach über 1,1 Millionen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.



Der erste Fall war Ende Dezember 2019 in China gemeldet worden. Am 27. Juni war bei den Ansteckungsfällen die Marke von zehn Millionen übertroffen worden. Am 10. August waren 20 Millionen Fälle registriert worden und am 17. September 30 Millionen.



Bis zum Erreichen der Marke von zehn Millionen dauerte es 179 Tage. Innerhalb von 44 Tagen hatte sich die Zahl der nachweislichen Ansteckungen verdoppelt. Bis zum Sprung auf 30 Millionen Fälle dauerte es 38 Tage. Innerhalb von 32 Tagen war anschließend die Marke von 40 Millionen übertroffen worden.



Die höchsten Fallzahlen wurden in den USA gemeldet. Dort steckten sich bislang 8,34 Millionen Menschen mit dem neuen Coronavirus an. Dahinter folgen Indien, Brasilien und Russland.