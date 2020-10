Politik Premier: Regierung will Kultur- und Freizeitaktivitäten von Bürgern unterstützen

Die Regierung will die im Zuge der Coronakrise reduzierten Kultur- und Freizeitaktivitäten der Bürger unterstützen.



Dies jedoch nur insoweit, als die Bemühungen um die Seucheneindämmung nicht beeinträchtigt werden, teilte Ministerpräsident Chung Sye-kyun bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale zu Covid-19 am Sonntag in Seoul mit.



Die Bürger stünden unter großem psychischen Stress. Es gebe sogar Ausdrücke wie „Corona-Wut“ und „Corona-Verzweiflung“, sagte Chung.



Man wolle gemäß der Lage der Seucheneindämmung darüber diskutieren, wie die bisher verschobene Verteilung von Rabattgutscheinen für den Konsum erfolgen sollte. Die Gewährung von Rabattcoupons für weitere Aktivitäten wie die Beherbergung, Reisen und Essen außer Haus wolle man vorsichtig überprüfen, indem man die Lage der Seucheneindämmung noch für eine Weile beobachte, hieß es.



Der Premierminister bezeichnete die Covid-19-Lage im Land als weiter instabil. In der letzten Woche hätten die Zahlen der lokalen Neuinfektionen stark zwischen 41 und 95 geschwankt. Man sollte die Schutzmaßnahmen im Alltag verankern und Clusterinfektionen stoppen. Zugleich müsse gegen Risikofaktoren vorsorglich vorgegangen werden, betonte er.



Die Regierung hatte geplant, ab August Rabattgutscheine in acht besonders hart von Covid-19 betroffenen Bereichen auszugeben. Wegen der erneuten Ausbreitung der Seuche wurde das Vorhaben jedoch gestoppt.