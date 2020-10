Zentralbank erwartet verlangsamte Wachstumsverbesserung von Weltwirtschaft im Schlussquartal

Photo : Getty Images Bank

Die südkoreanische Zentralbank rechnet mit einem verlangsamten Anstieg der Wachstumsrate der Weltwirtschaft im Schlussquartal.Diese Einschätzung teilte die Bank of Korea in einer wöchentlichen Publikation am Samstag mit. Die globale Konjunktur werde ihren zuletzt beobachteten langsamen Erholungstrend fortsetzen, bis ein Impfstoff oder ein Medikament gegen Covid-19 entwickelt worden sei.Da die Covid-19-Pandemie weiterhin die Nachfrage nach Dienstleistungen schwäche, verbesserten sich die Beschäftigungs- und Einkommenslage nicht ausreichend. Zudem verzögere sich die Erholung der Investitionen und des Handels, hieß es.Die Wachstumsrate der Weltwirtschaft werde im dritten Quartal verglichen mit dem Vorquartal merklich steigen. Im vierten Quartal werde sich das Erholungstempo jedoch verlangsamen, so die Notenbank.Der Warenkonsum werde in großen Volkswirtschaften vergleichsweise stabil anziehen. Bei den Dienstleistungen sei jedoch nicht mit starken Verbesserungen zu rechnen, solange kein Impfstoff oder ein Medikament gegen Covid-19 zur Verfügung stehe, hieß es weiter.