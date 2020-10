Wirtschaft Südkorea bei Verbraucherstimmung fast Schlusslicht im OECD-Vergleich

Südkorea ist im September bei der Verbraucherstimmung im OECD-Vergleich in die Schlussgruppe abgerutscht.



Das Ergebnis wird darauf zurückgeführt, dass die erneute Ausbreitung von Covid-19 seit Mitte August Aktivitäten außer Haus und den Konsum der Menschen stark eingeschränkt habe.



Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Sonntag belief sich der Index für das Verbrauchervertrauen (Consumer Confidence Index: CCI) in Südkorea auf 97,03 im September. Das seien 0,33 Punkte weniger als im August.



Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Verbraucher für die künftige Konjunktur- und Beschäftigungsentwicklung pessimistisch gestimmt sind. In diesem Fall neigten die Verbraucher sehr wahrscheinlich dazu, mehr zu sparen und den Konsum zu reduzieren, so die OECD.



Südkorea rangierte im September auf Platz 26 unter 28 zum Vergleich herangezogenen Ländern. Damit rutschte das Land um einen Rang im Vormonatsvergleich ab. Das Schlusslicht bildete Lettland mit 96,43, gefolgt von Spanien mit 96,65.



Südkorea verzeichnete zudem mit 0,33 Punkten den zweitstärksten Rückgang hinter Griechenland, dessen CCI um 0,36 Punkte von 99,49 im August auf 99,13 im September fiel.



Lediglich acht Länder verbuchten einen Rückgang.