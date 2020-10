Zahl der Corona-Neuinfektionen vierten Tag in Folge zweistellig

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den vierten Tag in Folge weniger als 100 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 76 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bestätigt worden seien.Es habe 50 lokale Infektionen gegeben, während 26 eingeschleppte Fälle nachgewiesen worden seien. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infizierten im Land betrage somit 25.275, hieß es.Die täglichen Fallzahlen schwankten in den letzten vier Tagen zwischen 47 und 91, nachdem am Mittwoch 110 neue Fälle bestätigt worden waren.Bei den lokalen Infektionen machte die Provinz Gyeonggi mit 15 Fällen den größten Anteil aus, gefolgt von Busan mit 14 Fällen. Seoul meldete elf Fälle, Incheon vier. Jeweils zwei Fälle wurden in Daejeon und der Provinz Süd-Chungcheong registriert, jeweils einer in der Provinz Gangwon und in Gwangju.