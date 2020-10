Politik Präsident Moon bittet Malaysia um Unterstützung für südkoreanische Kandidatin für WTO-Vorsitz

Präsident Moon Jae-in hat Malaysia um Unterstützung für Handelsministerin Yoo Myung-hee gebeten, die Chefin der Welthandelsorganisation (WTO) werden will.



Moon telefonierte am Montagnachmittag mit dem malaysischen Premierminister Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin.



In einer Zeit, in der die Weltwirtschaft vor großen Herausforderungen stehe, sei es wichtig, eine führende Person auf dem Gebiet des Handels mit einer Vision und Fähigkeiten auszuwählen. Auch müsse durch die WTO-Reform das freie Handelssystem geschützt und das Vertrauen in das multilaterale Handelssystem wiederhergestellt werden.



Yoo sei die geeignetste Person, um die Interessen der Industrie- und Entwicklungsländer aufeinander abzustimmen und die WTO-Reform erfolgreich durchzuführen. Sie verfüge über spezielle Sachkompetenz, habe als Handelsministerin ihr eigenes Netzwerk aufgebaut und besitze politsche Führungsstärke, betonte Moon.



Muhyiddin gratulierte zu Yoos Vorstoß in die letzte Auswahlrunde. Yoo habe mit ihrer sehr beeindruckenden Erfahrung und Karriere eine wichtige Rolle gespielt, sagte er.



Unterdessen bat Ministerpräsident Chung Sye-kyun am Montag auch den kolumbianischen Präsidenten Ivan Duque telefonisch um Unterstützung für Yoo.