Staatsanwaltschaft akzeptiert Anordnung der Justizministerin in Betrugsskandal

Photo : KBS News

Die Staatsanwaltschaft hat am Montag eine Anordnung von Justizministerin Choo Mi-ae in einem Betrugsskandal akzeptiert.Choo hatte zuvor am Tag von ihren Befugnissen als Ministerin Gebrauch gemacht und die Leitung der Ermittlungen in einem schweren Fall von Finanzbetrug an sich gezogen.Die Oberste Staatsanwaltschaft teilte daraufhin in einer Erklärung mit, dass Behördenchef Yoon Seok-youl zur Leitung der Ermittlungen gegen Lime Asset Management "nicht mehr in der Lage" sei.Weiter wurde die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass das Ermittler-Team den Erwartungen der Bevölkerung gerecht werde und die Verantwortlichen in dem Betrugsfall zur Rechenschaft gezogen würden.In dem Fall um den Hedgefonds Lime gibt es auch Vorwürfe gegen die Familie von Generalstaatsanwalt Yoon Seok-youl. Dieser solle sich daher aus Gründen der Fairness und Objektivität von den Ermittlungen fernhalten, hatte Ministerin Choo verfügt.Den Bezirksstaatsanwaltschaften Seoul Zentral und Seoul Süd trug sie auf, Anordnungen des Generalstaatsanwalts in dieser Sache nicht mehr zu befolgen. Stattdessen solle ihm nur noch über die Ergebnisse der Untersuchungen berichtet werden.