Photo : YONHAP News

Südkoreanische Parlamentarier wollen offenbar Mitte November Japan besuchen.Das berichtete der japanische öffentlich-rechtliche Rundfunk NHK. Der Sender beruft sich auf Angaben des japanischen Abgeordneten Takeo Kawamura. Er leitet die japanisch-südkoreanische Parlamentariergruppe.Die Pläne enthüllte er demnach am Montag am Flughafen Narita, als er von einem Besuch in Südkorea zurückkehrte.Ihm zufolge werde der Regierungsabgeordnete Kim Jin-pyo, der die südkoreanisch-japanische Parlamentariergruppe leite, gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Gruppe vom 12. bis 14. November Tokio besuchen.Der frühere Chefkabinettssekretär Kawamura hatte während des dreitägigen Aufenthalts in Seoul mit dem Vorsitzenden der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Lee Nak-yeon, und Kim gesprochen.Kawamura habe bei der Ankunft außerdem die Notwendigkeit hervorgehoben, dass beide Regierungen sich für zukunftsgerichtete Beziehungen einsetzen müssten, berichtete NHK.