Wachablösung und Patrouillenzug am Palast Deoksu wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

Die wegen der Covid-19-Pandemie eingestellte Wachablösung und der Patrouillenzug am Palast Deoksu in Seoul werden am heutigen Dienstag wieder aufgenommen.Das gab die Stadt Seoul bekannt.Die Wachablösung findet außer montags jeden Tag um 11, 14 und 15.30 Uhr statt, der Patrouillenzug einmal nach der Wachablösung um 11 Uhr.Die Stadtverwaltung will die Zeremonien je nach der Situation vor Ort flexibel veranstalten, sollten sich mehr als 100 Zuschauer versammeln.Der Wachwechsel an dem Palast der Joseon-Zeit wurde seit 1996 veranstaltet. Die Zeremonie war dieses Jahr vom 1. Februar bis 19. Oktober 262 Tage lang ausgesetzt worden.Von Januar 2019 bis Januar 2020 hatten sich knapp 593.000 Menschen die Zeremonie angesehen.