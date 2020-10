Präsident Moon fordert größere Bemühungen für Wirtschaftserholung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat gefordert, die Bemühungen auf Regierungsebene für die Verbesserung der Wirtschaftsdynamik zu verdoppeln.Jetzt sei die goldene Zeit für den Wiederaufstieg der Wirtschaft, sagte Moon am Montag bei der regelmäßigen Sitzung mit seinen Chefsekretären und Beratern. Sollte nur die Wirtschaft belebt werden, könnten die Beschäftigungsschwierigkeiten behoben werden.Es sei sehr bedauerlich, dass die erneute Ausbreitung von Covid-19 im August der Erholung der Binnennachfrage einen Dämpfer versetzt habe und damit auch die Konjunkturerholung begrenzt habe, sagte der Staatschef. Man müsse jedoch nun die Enttäuschung abschütteln.Moon verwies auf die Notwendigkeit, unter der Berücksichtigung der Lage der Seucheneindämmung die Ausgabe von Konsumgutscheinen wieder aufzunehmen und verschiedene Projekte zur Konsumankurbelung durchzuführen. Er forderte besonderes Interesse, damit die von der Corona-Pandemie am härtesten betroffene Kunst- und Kulturbranche sowie die Reise- und Tourismusbranche wieder in Schwung kommen könnten.