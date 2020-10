Südkorea will bis 2024 Beitrag für Fonds für afghanische Streitkräfte zahlen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will bis 2024 weiter Beiträge für einen Fonds zahlen, der für den Wiederaufbau und die Friedensverankerung in Afghanistan eingerichtet wurde.Den entsprechenden Plan habe der Sonderbeauftragte für Afghanistan und Pakistan, Kim Young-chae, bei der Plenarsitzung des Vorstands des Afghan National Army Trust Fund (ANATF) am Montag bekannt gegeben, teilte das Außenministerium in Seoul am Dienstag mit. Die Sitzung fand im NATO-Hauptquartier in Brüssel statt und gleichzeitig virtuell.ANATF wurde im Dezember 2006 eingerichtet, um die afghanische Nationalarmee hinsichtlich der Truppenausbildung, Logistik, Infrastruktur und des Kommando- und Kontrollsystems zu unterstützen. Dieses Jahr hat Südkorea den Ko-Vorsitz inne.Die Sitzung wurde vom südkoreanischen EU-Botschafter Yoon Soon-gu in Brüssel und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geleitet. Vertreter der USA und der NATO-Mitglieder sowie von 28 weiteren Geberländern nahmen daran teil.Die Teilnehmer begrüßten, dass die afghanische Regierung und die Taliban jüngst Friedensverhandlungen aufgenommen hatten. Sie bekräftigen den Plan, die afghanische Armee und Polizei bis 2024 weiter finanziell zu unterstützen, den Zeitpunkt der von der Regierung in Kabul versprochenen Selbstständigkeit.