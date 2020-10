Billigfluggesellschaften wollen Passagiermaschinen für Frachttransport nutzen

Photo : YONHAP News

Koreanische Billigfluggesellschaften dürfen nun Passagiermaschinen für den Frachttransport nutzen.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte am Dienstag mit, T´way Air, Jeju Air und Jin Air Frachttransporte mit Passagierjets genehmigt zu haben.Jin Air wird demnach am Samstag eine Passagiermaschine, in der die Sitzreihen ausgebaut worden sind, für den Gütertransport auf der Strecke Incheon-Bangkok einsetzen.Jeju Air und T´way Air planen, jeweils im Oktober und November acht Tonnen Güter auf diese Weise zu befördern.Als Folge des drastischen Rückgangs der Reisendenzahl inmitten der Covid-19-Pandemie sind 187 von insgesamt 363 Passagiermaschinen Südkoreas geparkt. Die beiden größten Fluggesellschaften des Landes, Korean Air und Asiana Airlines, versuchen bereits mit dem Frachttransport mit Passagierjets, durch die Krise zu kommen.