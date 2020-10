Jeju-Gouverneur will gegen Japans Entsorgung von kontaminiertem Wasser im Meer rechtlich vorgehen

Photo : YONHAP News

Der Gouverneur der südkoreanischen Provinz Jeju, Won Hee-ryong, will gegen Japan vor Gerichten im In- und Ausland klagen, sollte das Land kontaminiertes Wasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer lassen.Die Absicht teilte Won am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Parlament in Seoul mit. Als Gouverneur der Provinz Jeju sei er dazu verpflichtet, die Sicherheit des südkoreanischen Meeres und der Bürger zu schützen.Zugleich forderte er die japanische Regierung auf, ihre Vorbereitungen für die Entsorgung des verseuchten Wassers aus dem 2011 havarierten AKW sofort zu stoppen. Verlangt wurde außerdem, alle Informationen und Daten über das kontaminierte Wasser transparent zur Verfügung zu stellen und sich auf Diskussionen über dessen Entsorgung einzulassen.Sollte die japanische Regierung die Forderungen ablehnen, werde die Provinz Jeju in Solidarität mit allen betroffenen Parteien und unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden Mittel dagegen vorgehen, betonte Won weiter.