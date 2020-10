Mittelständler steigern Exporte im dritten Quartal um vier Prozent

Photo : YONHAP News

Kleine und mittlere Unternehmen in Südkorea haben im dritten Quartal trotz der Covid-19-Pandemie ihre Ausfuhren steigern können.Laut dem Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups betrug das Exportvolumen bei KMU im dritten Quartal 25,6 Milliarden Dollar. Das seien vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Das Ressort führte das Ergebnis auf den Zuwachs der Ausfuhren in die fünf wichtigsten Abnehmerstaaten einschließlich der USA und Chinas zurück, die 58 Prozent Anteil am gesamten Exportvolumen haben. Bei 13 der 20 beliebtesten Exportprodukte sei ein Zuwachs verzeichnet worden. Deshalb habe sich der Export nach einem starken Rückgang von 13,6 Prozent im zweiten Quartal schnell erholt, hieß es.Unter den Exportprodukten von kleinen und mittleren Betrieben machten Plastikprodukte mit 5,3 Prozent den größten Anteil aus. Dahinter folgten Kosmetika mit 5,1 Prozent, Fahrzeugteile mit 3,7 Prozent und Geräte zur Halbleiterproduktion mit 3,2 Prozent.Einen explosionsartigen Zuwachs verzeichnete der Export von Diagnosekits für Krankheiten einschließlich Covid-19. Das entsprechende Exportvolumen legte um 2.042 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.