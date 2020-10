Politik Südkorea und EU sprechen über Zusammenarbeit bei "Grünem New Deal"

Südkorea und die EU haben über eine Zusammenarbeit bei Seouls Projekt für den "Grünen New Deal" oder nachhaltiges Wirtschaften gesprochen.



Das zweite Treffen mit der EU zur politischen Koordinierung zum Grünen New Deal habe am Dienstag am Regierungskomplex in Sejong-City stattgefunden, teilte Südkoreas Umweltministerium mit.



Dabei sei eine Bestandsaufnahme aufgenommen worden, wie entsprechende politische Vorhaben in den beiden Regionen in Angriff genommen wurden. Auch über eine Zusammenarbeit und Abstimmung auf der internationalen Bühne sei gesprochen worden.



Renaturierungsökologie, Kreislaufwirtschaft und grüne Finanzen seien die weiteren Themen bei der Konferenz gewesen.



Südkorea und die EU waren im Juli zu ihrem ersten Treffen zum grünen New Deal zusammengekommen.