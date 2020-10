Russische Hacker versuchten bei Olympia in PyeongChang hunderte Unternehmen und Institutionen auszuspionieren

Photo : YONHAP News

Hacker des russischen Militärgeheimdiensts GRU haben laut dem US-Justizministerium schon zwei Monate vor den Olympischen Spielen 2018 in PyeongChang Angriffe gegen mehrere Hundert Unternehmen und Behörden vorbereitet.Der Vorwurf wurde in der Anklageschrift gegen sechs in den USA angeklagte russische Hacker erhoben, die das US-Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte.Es wurde festgestellt, dass die Hacker im November 2017, kurz vor der Verhängung von Sanktionen durch das Internationale Olympische Komitee (IOC), wegen Russlands Dopingversuchen Verbrechen geplant hätten. Einen Monat später hätten sie mit deren Ausführung begonnen.Ihnen wird vorgeworfen, E-Mails mit einem Schadprogramm an mehrere hundert Organisationen, darunter mit dem IOC und den Spielen in PyeongChang verbundene Behörden und Sponsoren, geschickt zu haben. Angeblicher Absender der Schadmails waren das IOC und der IOC-Präsident. 28 E-Mails mit dem Betreff „Weiterer Kooperationsvorschlag“ seien im Dezember 2017 an 220 Adressen verschickt worden, auch 78 auf Koreanisch verfasste E-Mails seien an fünf Sponsoren versendet worden.Die Hacker sollen außerdem versucht haben, Schwächen der Webseiten des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees, des Stromversorgers KEPCO und von Flughäfen ausfindig zu machen. Sie hätten auch das Computernetz einer IT-Firma beschädigt, die als Dienstleister des Organisationskomitees der Spiele in PyeongChang tätig war.