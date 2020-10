Erweiterung von Quad-Gruppe wäre laut US-Vizeaußenminister verfrüht

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenminister Stephen Biegun betrachtet eine Erweiterung der sogenannten Quad-Gruppe als noch verfrüht.Die entsprechende Äußerung machte Biegun am Dienstag (Ortszeit) bei einer Telekonferenz. Zur Quad-Gruppe zählen die USA, Japan, Australien und Indien. Man sei der Ansicht, dass Quad im Laufe der Zeit geregelt und irgendwann auch formalisiert werden sollte, sagte Biegun.US-Außenminister Mike Pompeo hatte am 6. Oktober nach dem Außenministertreffen der Quad-Staaten in einem Medieninterview die Notwendigkeit einer Quad-Erweiterung zur Sprache gebracht. Biegun hatte seinerseits im August das Konzept von „Quad plus“ vorgestellt, eine Erweiterung der Gruppe um Vietnam, Neuseeland und Südkorea.Südkorea geht angesichts seiner Beziehungen zu China in dieser Angelegenheit vorsichtig vor. Auf die Frage, ob die USA Südkorea um die Beteiligung an Quad plus gebeten hätten, sagte Biegun, dass dies noch verfrüht wäre. Gleichzeitig begrüßte er aber die Kooperation mit Ländern in der Region.Die USA drängen ihre Verbündeten zur Beteiligung an ihrem „Netzwerk für wirtschaftlichen Wohlstand“ (EPN) und „Sauberen Netzwerk“, mit denen Washington China offenbar unter Druck setzen will. Es wird erwartet, dass die US-Regierung andere Länder immer nachdrücklicher zur Mitwirkung auffordern wird, um China im Zaum zu halten.