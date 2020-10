Präsident Moon und Außenministerin Kang werben für Südkoreas Kandidatin für WTO-Chefposten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat im Ringen um den Chefposten der Welthandelsorganisation (WTO) ihre Bemühungen erneut verschärft.Die Entscheidung fällt zwischen Handelsministerin Yoo Myung-hee und der Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala.Präsident Moon Jae-in telefonierte am Dienstag mit den Regierungsspitzen von Italien, Ägypten und Luxemburg und bat sie um Unterstützung für die südkoreanische Kandidatin.Außenministerin Kang Kyung-wha telefonierte mit ihren Amtskollegen aus Dänemark, Polen und Österreich und bat um Unterstützung.Die WTO will das Ergebnis am 7. November bekannt geben.