Internationales Filmfestival Busan beginnt heute

Photo : YONHAP News

Das 25. Internationale Filmfestival Busan (BIFF) ist heute eröffnet worden.Das BIFF-Sekretariat teilte mit, dass bis 30. Oktober insgesamt 192 Filme aus 68 Ländern vorgeführt würden.Dieses Jahr findet angesichts der Covid-19-Pandemie weder eine Eröffnungszeremonie noch eine Schlussfeier statt. Auch wird auf Auftritte von Schauspielern auf dem roten Teppich verzichtet.Der Eröffnungsfilm ist „Septet: The Story of Hongkong“, ein Omnibusfilm von sieben Regisseuren aus Hongkong. Als Schlussfilm wurde der Animationsfilm „Josee, the Tiger and the Fish“ von Regisseur Tamura Kotaro ausgewählt.Jeder Film wird lediglich einmal aufgeführt. Gemäß den Auflagen zur sozialen Distanzierung nach Stufe 1 dürfen höchstens 25 Prozent aller verfügbaren Sitzplätze in einem Kino belegt werden.Andere Veranstaltungen wie Foren und Preisverleihungen werden online stattfinden.