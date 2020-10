Südkorea meldet 91 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen neuen Covid-19-Fälle in Südkorea ist auf über 90 angestiegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teile am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht 91 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bestätigt worden seien. Am Vortag waren 58 Fälle gemeldet worden.Es seien 57 lokale Infektionen nachgewiesen worden, während 34 Fälle eingeschleppt worden seien. Bisher seien insgesamt 25.424 Covid-19-Fälle im Land erfasst worden, hieß es.Von den Infizierten aus dem Ausland waren 25 ausländische Staatsbürger und neun Südkoreaner. Den größten Anteil unter den Herkunftsländern machte Frankreich mit zehn Fällen aus.Die Behörde verwies darauf, dass die Zahl der Corona-Infektionen weltweit die Marke von 40 Millionen überschritt. Der Risikofaktor wegen aus dem Ausland eingeschleppter Fälle werde immer größer.118 weitere Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit werden 1.390 Infizierte medizinisch versorgt.Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden gemeldet, die Gesamtzahl der Virus-Toten im Land beträgt nun 450.