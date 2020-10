Behörde: Medienbericht über Produktion russischen Corona-Impfstoffs in Korea nicht bestätigt

Photo : YONHAP News

Südkoreas Seuchenkontrollbehörde hat einen Medienbericht über Russlands Plan nicht bestätigt, seinen Corona-Impfstoff „Sputnik V“ teilweise in Südkorea herzustellen.Kwon Jun-wook, Vizechef der Zentrale für Seucheneindämmung, sagte am Dienstag vor der Presse, den Behörden lägen noch keine offiziell bestätigten Informationen zu dem Medienbericht vor.Die Behörden verfolgten jedoch die damit verbundenen Entwicklungen weiter mit großer Aufmerksamkeit. Sie wüssten auch darüber Bescheid, dass in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ die Ergebnisse der klinischen Studien von Sputnik V der Phase 1 und 2 veröffentlicht worden seien, hieß es.Man überprüfe die Frage der Einfuhr und Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe der zuständigen Ministerien und Experten, und zwar gemäß eigenen Kriterien. Der Schwerpunkt werde dabei auf die Testergebnisse und die Sicherheit gelegt, hieß es weiter.Moskau hatte Sputnik V im August als Covid-19-Impfstoff zugelassen. Russische Medien berichteten am Montag, dass der Geschäftsführer eines an der Entwicklung beteiligten Fonds den Plan angekündigt habe, den Impfstoff auch in Südkorea herzustellen.