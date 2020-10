Regierung startet Sonderkontrollen von Seuchenschutzmaßnahmen in Pflegekrankhäusern

Photo : YONHAP News

Die Regierung will ab Donnerstag zwei Wochen lang alle Krankenhäuser für die Pflege von vor allem älteren Menschen im Land auf ihre Seuchenschutzmaßnahmen hin kontrollieren.Den Plan teilte Ministerpräsident Chung Sye-kyun heute bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale zu Covid-19 mit.Die Regierung habe diese Woche damit begonnen, alle 160.000 Patienten und Mitarbeiter in den Pflegekrankenhäusern und weiteren Einrichtungen in der Hauptstadtregion testen zu lassen. Ab Donnerstag würden landesweit 8.000 Einrichtungen unter die Lupe genommen, sagte Chung.Er forderte die Seuchenkontrollbehörde auf, zügig Verbesserungsmaßnahmen zu Problemen auszuarbeiten, die im Zuge der Kontrollen aufgedeckt würden. Sie sollte beachten, dass es viele Fälle von Übertragungen durch Beschäftigte gebe, und nach Maßnahmen suchen, mit denen sich Ansteckungen außerhalb vermeiden lassen.Hinsichtlich des Beschlusses der Regierung für die Zulassung von Maskenexporten ohne Beschränkungen verwies der Premierminister auf die deutlich gestiegene Produktion. Er versprach eine aktive Unterstützung für den Export.