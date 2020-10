Militärchefs Südkoreas und Australiens sprechen telefonisch über Kooperation

Photo : YONHAP News

Die Militärchefs Südkoreas und Australiens haben am Mittwoch in einem Videotelefonat über Austausch und Kooperation im Militärbereich gesprochen.Won In-choul, der neue Chef des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, und Angus Campbell, Chef der Verteidigungsstreitkräfte Australiens, diskutieren über die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel sowie Maßnahmen zur Förderung des militärischen Austauschs und der Zusammenarbeit, einschließlich der Reaktion auf Covid-19.Campbell gratulierte Won zu seinem Amtsantritt als JCS-Chef und schlug vor, für Frieden und Stabilität im indopazifischen Raum weiter zu kooperieren.Won sagte, Australien sei Südkoreas starker Verbündeter, der im Koreakrieg gekämpft habe, und ein Partner in einer sich entwickelnden Beziehung. Er bot an, den bilateralen militärischen Austausch und die Kooperation weiter zu verstärken.Der Videoanruf erfolgte auf Campbells Wunsch und wurde durchgeführt, um durch die Kommunikation auf hochrangiger Ebene zwischen den Streitkräften beider Länder die Freundschaft und Kooperation aufrechtzuerhalten.