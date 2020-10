Behörde: Schrift auf Grundstein von Hauptgebäude der Zentralbank stammt von Ito Hirobumi

Photo : KBS News

Die Schrift auf dem Grundstein des Hauptgebäudes der südkoreanischen Zentralbank in Seoul (historische Stätte Nummer 280) ist als Handschrift von Ito Hirobumi festgestellt worden.Die Behörde für Kulturerbe teilte mit, dass die in einen Grundstein eingeprägten beiden chinesischen Zeichen „Jeong-cho“ (Grundsteinlegung) Züge von Itos Handschrift trügen.Ito hatte als Japans Premierminister nach der Meiji-Restauration die führende Rolle für die Kolonialisierung Koreas gespielt. Er war der erste Generalresident im Protektorat Korea und wurde 1909 vom Unabhängigkeitskämpfer Ahn Jung-geun am Bahnhof Harbin in China erschossen.Angesichts der Meinung, dass es sich um Itos Handschrift handele, bildete die Behörde ein Beratergremium aus drei Grafologen und führte am Dienstag eine Untersuchung vor Ort durch.Die Behörde will das Ergebnis der Seouler Stadtverwaltung und der Bank of Korea mitteilen. Sollte die Notenbank nach einer internen Prüfung eine Genehmigung für eine Zustandsänderung des Kulturgutes, wie die Entfernung der Schrift, beantragen, wolle sie nach einer Beratung durch das Kulturerbekomitee Maßnahmen ausarbeiten.