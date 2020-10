Wirtschaft Bericht: 830.000 Arbeitsstellen wegen erneuter Covid-19-Ausbreitung verschwunden

Im September, als die erneute Covid-19-Ausbreitung in Südkorea den Höhepunkt erreichte, sind 830.000 Arbeitsplätze im Land weggefallen.



Von dem Stellenschwund seien hauptsächlich Dienstleistungsbereiche wie Gesundheitspflege, Schönheitspflege und Freizeit betroffen gewesen.



Das schrieb Lee Jong-kwan vom Koreanischen Entwicklungsinstitut (KDI) in einem heute veröffentlichten Bericht zum Beschäftigungsschock wegen Covid-19.



Lee verglich die Entwicklungen bei der Erwerbstätigenzahl, die im Falle keines Ausbruchs der Pandemie erwartet wäre, mit der tatsächlich gemessenen Zahl.



Er schrieb, dass sich der Beschäftigungsschock über die regionale Dienstleistungsindustrie hinaus auch in der Handelsindustrie mit dem verarbeitenden Gewerbe im Zentrum langsam bemerkbar mache. In der verarbeitenden Industrie seien vermutlich von Februar bis September 160.000 Stellen verschwunden.



Sollte sich der Schock vergrößern, könnte die entsprechende Anzahl an Jobs in der Dienstleistungsindustrie in den nächsten zehn Jahren in den betroffenen Regionen wegfallen, warnte er.