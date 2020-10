Börse legt dritten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch den dritten Handelstag in Folge zugelegt.Der Kospi gewann 0,53 Prozent auf 2.370.86 Zähler hinzu. Grund war Optimismus der Anleger für die Gespräche in den USA über neue Konjunkturhilfen.Die koreanischen Aktien hätten durch die US-Börsen Auftrieb bekommen, im Wesentlichen, weil Optimismus wegen neuer Pläne für Corona-Hilfen den Dollar geschwächt und den Risikoappetit der Anleger gesteigert habe, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.