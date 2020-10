Verteidigungsminister Südkoreas und Chinas diskutieren über regionale Lage und Kooperation

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Suh Wook und sein chinesischer Amtskollege Wei Fenghe haben sich telefonisch über die Lage auf der koreanischen Halbinsel und in der Region ausgetauscht.Auch eine Ankurbelung des militärischen Austauschs und der Zusammenarbeit sei erörtert worden.Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul betonte Wei in dem Telefongespräch am Mittwoch die Notwendigkeit, Frieden und Stabilität in der Region gemeinsam zu schützen, indem die Streitkräfte beider Länder die Kommunikation aufrechterhalten und Austausch und Kooperation vorantreiben.Suh habe die jüngste Situation auf der koreanischen Halbinsel und die regionale Lage erläutert. Er habe China gebeten, für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel weiter eine konstruktive Rolle zu spielen.Es wird davon ausgegangen, dass beide Seiten angesichts des eskalierenden Konflikts zwischen China und den USA und der jüngsten Vorstellung einer neuen Interkontinentalrakete durch Nordkorea auch darüber diskutierten.Dem südkoreanischen Ministerium zufolge lud die chinesische Seite Suh zu einem Besuch in der Volksrepublik ein. Beide Seiten hätten vereinbart, sich kontinuierlich zu bemühen, damit Kommunikation und Austausch sowie die Kooperation über verschiedene Kanäle, einschließlich gegenseitiger Besuche der Verteidigungsminister, fortgesetzt werden könnten.