Politik Präsident Moon wirbt weiter für Südkoreas Kandidatin für WTO-Chefposten

Präsident Moon Jae-in hat mit den Regierungschefs Indiens und Dänemarks telefoniert, um für die südkoreanische Kandidatin Yoo Myung-hee für den Chefposten der Welthandelsorganisation (WTO) zu werben.



Handelsministerin Yoo und die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala sind die beiden Finalistinnen im Rennen um den Posten.



In den Telefongesprächen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und dem indischen Premierminister Narendra Modi am Mittwoch bat Moon um Unterstützung für Yoo.



Eine Kandidatin, die die Qualifikation, die Aufrichtigkeit für den Multilateralismus und den politischen Einfluss habe, müsse die nächste WTO-Generaldirektorin werden. Yoo verfüge über handelspolitische Sachkompetenz, ein als Handelsministerin aufgebautes Netzwerk und politische Führungsstärke. Sie sei die geeignete Person, um die Interessen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern aufeinander abzustimmen und die WTO-Reform erfolgreich durchzuführen, betonte Moon.



Beide Premierminister gratulierten zu Yoos Vorstoß in die letzte Runde und wünschten einen guten Kampf.