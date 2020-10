Bericht: Handy-Bezahlsystem in Nordkorea eingeführt

Photo : YONHAP News

Auch in Nordkorea ist ein System für einfaches Bezahlen per Mobiltelefon eingeführt worden.Eine gemeinsame Forschungsgruppe der Zentralbank und des Pyongyang Information Technology Bureau habe ein elektronisches Handy-Bezahlsystem entwickelt und führe dieses in die Realität ein, berichtete das nordkoreanische Propagandamedium „Meari“ am Mittwoch.Das System ermöglicht, mit dem Mobiltelefon Waren zu kaufen, ohne dass man Geld oder eine Kreditkarte bei sich haben muss.Meari erwartete, dass das neue Bezahlsystem dazu beitragen wird, den Geldkreislauf zu stabilisieren und eine mögliche Verbreitung von Viren und Bakterien beim Austausch von Geldscheinen zu reduzieren.Es wurde jedoch nicht bekannt gemacht, welche von den möglichen Methoden wie NFC (Near Field Communication) oder Barcode-Bezahlung dem Bezahlsystem zugrunde liegt.