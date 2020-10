23 koreanische Mitarbeiter auf Baustelle in Polen positiv auf Covid-19 getestet

Photo : YONHAP News

Über 20 Covid-19-Fälle sind unter südkoreanischen Arbeitnehmern auf einer Baustelle in Polen bestätigt worden.Hyundai Engineering & Construction teilte am Mittwoch mit, dass 23 südkoreanische Mitarbeiter und 145 weitere Arbeitnehmer auf ihrer Baustelle für eine Anlage in der Region Police im Nordwesten Polens positiv auf das Coronavirus getestet worden seien.Bei einem südkoreanischen Mitarbeiter auf der Baustelle sei am 15. Oktober die Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden. Daraufhin seien alle 1.300 dort Beschäftigten getestet worden, erklärte die koreanische Baufirma.Ein Unternehmensvertreter sagte, dass die bestätigten Infizierten gemäß den Richtlinien der lokalen Gesundheitsbehörden in der Unterkunft isoliert worden seien. Gleichzeitig würden Schutzmaßnahmen zur Verhinderung weiterer Ansteckungen getroffen.