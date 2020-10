Zahl neuer Covid-19-Fälle in Südkorea wieder dreistelllig

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen neuen Covid-19-Fälle in Südkorea hat erstmals seit einer Woche wieder die Marke von 100 überschritten.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 121 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bestätigt. Die Gesamtzahl der bisher nachgewiesenen Corona-Infizierten im Land betrage nun 25.543.Es gab 104 lokale Infektionen, während 17 Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden. Es ist das erste Mal seit dem 24. September, dass die Zahl der lokalen Infektionen 100 übertraf.Von den lokalen Infektionen wurden 62 Fälle, damit der größte Anteil, in der Provinz Gyeonggi bekannt. Seoul meldete 18 Fälle, die Provinz Süd-Chungcheong elf und Busan fünf.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit einem schweren Verlauf sank um acht auf 62.Drei weitere Corona-Patienten starben am Mittwoch, die Zahl der Virus-Toten stieg damit auf 453.