In neun Jahren nur ein nordkoreanischer Asylbewerber in Russland als Flüchtling anerkannt

Photo : YONHAP News

In den letzten neun Jahren hat lediglich ein Flüchtling aus Nordkorea den Flüchtlingsstatus in Russland erhalten.Das gehe aus einem Bericht der russischen Menschenrechtsorganisation Civic Assistance Committee (CAC) zur Situation nordkoreanischer Flüchtlinge hervor, berichtete der US-Sender Radio Free Asia.Im Zeitraum von 2011 bis 2019 hätten 207 nordkoreanische Staatsbürger in Russland Anträge für den Erhalt des Flüchtlingsstatus gestellt. Lediglich in einem Fall sei 2011 dem Antrag stattgegeben worden, hieß es.Angesichts dieser Tatsache nimmt die Zahl der Nordkoreaner kontinuierlich ab, die in Russland Asyl suchen. Es waren 67 Antragsteller im Jahr 2011, die Zahl sank dann auf 32 im Jahr 2012, 27 im Jahr 2013 und neun im Jahr 2014.Als ein Grund für die schwierige Asylanerkennung wurde in dem Bericht das Abkommen zur Aufnahme und Rückführung illegal Einreisender zwischen Nordkorea und Russland genannt, das im Februar 2016 abgeschlossen wurde. Beide Länder unterzeichneten zudem im Oktober 2016 ein Abkommen zum Häftlingstransfer.