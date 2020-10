Wirtschaft Junge Menschen finanzieren Wohnungskauf in Seoul zu über 50 Prozent mit Darlehen

Die Wohnungsbesitzer in ihren Zwanzigern und Dreißigern in Seoul haben beim Wohnungskauf über die Hälfte des Kaufpreises mit Schulden finanziert.



Das ergab eine Auswertung von 384.000 entsprechenden Finanzierungsplänen, die im Zeitraum von September 2017 bis 19. Oktober dieses Jahres eingereicht wurden. Der Abgeordnete Jin Sung-joon von der Minjoo-Partei Koreas erhielt die Daten vom Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr und analysierte diese.



Der durchschnittliche Preis der Wohnungen, die 300 Millionen Won (264.300 Dollar) oder mehr kosten und die Menschen in diesen Altersgruppen kauften, betrug 730 Millionen Won (643.000 Dollar).



Im Schnitt 43 Prozent des Kaufpreises, nämlich 313 Millionen Won, waren Eigenkapital der Wohnungskäufer. Die restlichen 420 Millionen Won wurden mit Darlehen beschafft.



In diesem Zeitraum kauften 12.000 Menschen in ihren Zwanzigern eine Wohnung in Seoul, der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 610 Millionen Won (537.400 Dollar). 65,1 Prozent davon waren Schulden.



Währenddessen kauften 109.000 Einwohner in ihren Dreißigern eine Wohnung in der Hauptstadt und zahlten im Schnitt 740 Millionen Won (652.000 Dollar). 56,4 Prozent der Summe liehen sie sich von der Bank.



Der Anteil der Darlehen bei den Wohnungsbesitzern in beiden Altersgruppen liege mit 57 Prozent weit über dem Niveau in anderen Altersgruppen, so der Abgeordnete. Bei den Vierzigern betrage der Anteil 48,5 Prozent, 41,7 Prozent bei den Fünfzigern und 31,2 Prozent bei den über 60-Jährigen.