Ex-Kommandeur der USFK betrachtet Erklärung von Kriegsende als erwägenswert

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung eines ehemaligen Kommandeurs der US-Streitkräfte in Korea (USFK) ist eine Erklärung des Kriegsendes auf der koreanischen Halbinsel erwägenswert.Eine solche Erklärung sei es wert, ein gewisses Risiko einzugehen, sagte Vincent Brooks am Dienstag (Ortszeit) bei der virtuell stattgefundenen Herbst-Plenarsitzung des Institute for Corean-American Studies (ICAS). Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America.Sollte dies tatsächlich einen Wechsel in den Beziehungen signalisieren, könne sich Südkorea auf bestimmte Weise Nordkorea annähern. Es würde auch Änderungen in der militärischen Haltung auf beiden Seiten, einschließlich des Engagements der US-Truppen, ermöglichen, hieß es.Nordkorea würde zwar nach innen und außen die Erklärung des Kriegsendes als Sieg propagieren. Jedoch wäre dies eine Gelegenheit, die Tür für den Dialog wieder zu öffnen und die Kooperation in verschiedenen Bereichen zu bewirken, erwartete Brooks.Zugleich äußerte er, dass aktuell nicht alle mit dieser Idee einverstanden seien. Er erkenne an, dass dies nicht allgemein akzeptiert werde.