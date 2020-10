Südkorea und China verlängern Währungsswap um fünf Jahre

Photo : YONHAP News

Südkorea und China haben ihren Währungsswap um fünf weitere Jahre verlängert.Die südkoreanische Notenbank Bank of Korea gab am Donnerstag die Einigung mit der chinesischen Notenbank People´s Bank of China bekannt, das Swapabkommen bis zum 10. Oktober 2025 zu verlängern.Beide Länder hatten zuvor im Oktober 2017 den Währungsswap um drei Jahre verlängert. Das Volumen wurde von 56 Milliarden Dollar damals auf 59 Milliarden Dollar vergrößert.Die Bank of Korea nannte die Förderung des bilateralen Handels, die Stabilität der Finanzmärkte sowie die Liquiditätsversorgung für einheimische Finanzinstitute im anderen Land als Zweck des Währungsswaps.