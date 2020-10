IWF-Chefin: Südkorea erlitt unter OECD-Staaten geringsten wirtschaftlichen Schaden durch Pandemie

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, hat Südkorea unter den OECD-Mitgliedstaaten den geringsten wirtschaftlichen Schaden durch die Covid-19-Pandemie erlitten.Das sei der schnellen Reaktion des Landes auf die Epidemie zu verdanken, sagte Georgiewa in einer Videositzung mit Finanzminister Hong Nam-ki am Mittwoch.Laut dem Finanzministerium sprachen sie über Südkoreas Erfahrungen mit dem Vorgehen gegen Covid-19. Sie wolle Südkoreas Beispiele der Reaktionen auf Covid-19 mit den IWF-Mitgliedsländern teilen, damit diese darauf Bezug nehmen könnten, sagte die IWF-Chefin.Hong führte den minimalen Verlust auf die kühne Unterstützung für die Wirtschaftserholung zurück, darunter vier Nachtragshaushalte in einem Jahr erstmals seit 60 Jahren. Er schlug der IWF-Chefin vor, Südkorea zu besuchen, sollte sich die Covid-19-Lage verbessern.