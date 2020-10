Justizministerin ordnet Überprüfung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen zu Lobbyismusverdacht an

Photo : YONHAP News

Der Streit zwischen Justizministerin Choo Mi-ae und Generalstaatsanwalt Yoon Seok-youl geht in die nächste Runde.Die Ministerin ordnete eine Überprüfung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen zu einem Lobbyismus-Verdacht an. Der Streit hatte sich am Finanz- und Betrugsskandal um den Hedgefonds Lime Asset Management entzündet.Die Ministerin warf dem Chefankläger vor, sich in der Sache bewusst passiv verhalten zu haben. Diesen Vorwurf bestritt Yoon am Donnerstag in einer Anhörung vor dem Parlament.Eine gemeinsame Untersuchung durch das Ministerium und die oberste Staatsanwaltschaft soll klären, ob bei den Ermittlungen etwas vertuscht oder höheren Stellen darüber berichtet wurde. Auch soll der Frage nachgegangen werden, ob bei den Ermittlungen gepfuscht wurde, um von Vorwürfen belasteten Oppositionspolitikern zu helfen.Yoon sei nach eigenen Angaben nicht darüber berichtet worden, dass auch Staatsanwälte von einem Hauptverdächtigen im Lime-Skandal bestochen worden sein könnten. Davon habe er erst aus den Medien erfahren, sagte er vor dem Parlament.Choos Anordnung könne als Einmischung in Ermittlungen und Anklagen der Staatsanwaltschaft gesehen werden, gab Yoon zu bedenken.