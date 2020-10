Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat im dritten Spiel in Folge ein Tor erzielt.Im Heimspiel gegen LASK Linz in der Gruppenphase der Europa-League am Donnerstag (Ortszeit) traf Son in der 84. Minute zum 3:0-Endstand.Es war bereits das neunte Saisontor des südkoreanischen Nationalspielers.