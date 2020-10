Moon bittet Kasachstan und Chile um Unterstützung für südkoreanische Kandidatin für WTO-Chefposten

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat mit seinen kasachischen und chilenischen Amtskollegen telefoniert und um ihre Unterstützung für die südkoreanische Kandidatin Yoo Myung-hee für den Chefposten der Welthandelsorganisation (WTO) gebeten.In einem Telefongespräch mit dem kasachischen Präsidenten Qassym-Schomart Toqajew am Donnerstag betonte Moon laut seinem Sprecher, es sei sehr wichtig, dass ein Kandidat mit der Vision und Fähigkeit gewählt werde, das Vertrauen in ein multilaterales Handelssystem wiederherzustellen.Toqajew antwortete, Yoo werde von vielen Ländern unterstützt, soweit er wisse. Er wünsche Yoo einen guten Kampf in der letzten Runde.Später am Tag führte Moon mit dem chilenischen Präsidenten Sebastián Piñera ein Telefonat, um für Yoo zu werben.Moon setzt sich für eine aktive Telefondiplomatie ein, um Yoo, Südkoreas Handelsministerin, zu unterstützen. Hierfür führte er bisher Telefongespräche mit den Regierungs- oder Staatschefs von 13 Ländern.Yoo konkurriert in der letzten Auswahlrunde mit Ngozi Okonjo-Iweala aus Nigeria um den Posten der Generaldirektorin der WTO. Die neue WTO-Chefin wird voraussichtlich Anfang nächsten Monats feststehen.