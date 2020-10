Einwohner beim Protest gegen Materialientransport auf THAAD-Basis verletzt

Photo : YONHAP News

Beim Protest gegen den Transport von Baumaschinen auf den Stützpunkt des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Seongju sind einige Einwohner verletzt worden.Das Verteidigungsministerium ließ am Donnerstagnachmittag Baumaschinen und Güter für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Soldaten auf der Basis in der Stadt in der Provinz Nord-Gyeongsang transportieren. Dafür wurden 800 Polizisten eingesetzt.70 Bewohner und Aktivisten gegen THAAD behaupteten jedoch, dass es sich um Ausrüstung für die Verbesserung der Leistung des Raketenabwehrsystems handele. Sie demonstrierten vor dem Eingang der Basis, um den Transport zu verhindern.Nach mehreren Warnungen versuchte die Polizei, die Demonstration zwangsweise aufzulösen. Wie verlautete, seien dabei einige Einwohner verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.